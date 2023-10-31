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Türkiye
İHA 31.10.2023 06:52

Kopan elektrik teli yangına sebep oldu: 20 bin saman kül oldu

Konya’da boş arazide bulunan saman balyalarının yakınlarında bulunan elektrik telinin kopması sonucu çıkan yangında 20 bin saman balyası yandı.

Kopan elektrik teli yangına sebep oldu: 20 bin saman kül oldu

Merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Rıza Sokak üzerindeki boş arazide bulunan M.T.'ye ait 20 bin saman balyası, henüz belirlenemeyen bir nedenle kopan elektrik tellerinin temas etmesi sonucu alev aldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Yaklaşık 1 saatlik söndürme çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Saman balyalarının tamamen etkilendiği yangında büyük çapta zarar oluştu.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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