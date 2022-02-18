Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 13:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Halil Falyalı cinayetinde gözaltı sayısı 8'e yükseldi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İş insanı Halil Falyalı'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öldürülmesine ilişkin 2 kişi daha İstanbul'da gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 8'e yükselmiş oldu.
Halil Falyalı cinayetine ilişkin Türk makamlarının soruşturması devam ediyor.
Emniyet ekipleri, dosya kapsamında İstanbul'da 2 kişiyi daha gözaltına aldı.
Saldırı sonrası, yakalanan 6 şüpheliyle beraber sayı 8'e yükseldi.
8 Şubat'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde gerçekleşen silahlı saldırıda Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş hayatını kaybetmişti.
Saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında Kıbrıs'ta da 4 kişi tutuklanmıştı.
Etiketler: KKTC
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