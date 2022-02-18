İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesi için çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, Elazığ-Bingöl kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan ve üzerinde "Diyaliz Merkezi Hasta Nakil Aracı" yazılı minibüste arama yaptı.

Dedektör narkotik köpeği "Nina"nın desteğiyle yapılan aramada, bir valize gizlenmiş 49 parça halinde 23 kilo 660 gram kubar esrar ele geçirildi.

Araçta bulunan E.B. ve N.B. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.