Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 12:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 304 av tüfeği ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen bir araca operasyon düzenledi. Araçta yapılan aramada 304 av tüfeği ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Beyşehir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığıyla ilgili çalışma başlattı.
Bu kapsamda, takibe alınan aracın Dalyan Mahallesi'nde olduğu belirlendi.
Adrese giden ekiplerin araçta yaptığı aramada 304 av tüfeği ele geçirildi.
Tüfeklere el konulurken M.G. gözaltına alındı.
Etiketler: Konya Kaçakçılık Silah Kaçakçılığı
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