İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Suç İşlemek Amacı ile Örgüt Kurma, Kurulan Örgüte Üye Olma” ve “Parada Sahtecilik” suçları ile ilgili çalışma başlattı.

Yaklaşık bir yıl süren teknik ve saha çalışmaları sonucunda yapılan ara operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 185 bin TL olan sahte paraları piyasaya sürmeye çalıştıkları belirlenen şüpheliler sahte paralar ile yakalandı.

İstanbul merkezli 19 ilde 83 şüpheliye yönelik sahte para operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı. https://t.co/tX06aiCsXy pic.twitter.com/rBBrYHwLkO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 18, 2022

Basım ve kesim işleri tamamlanan 5 bin 500 dolar, kesim işlemi tamamlanmamış piyasaya sürmeye hazır toplam değeri 55 bin dolar olan sahte 100’lük banknotlar halinde dolar, ayrıca matbaa olarak kullanılan yerde para sayma makinası, çok sayıda folyo, giyotine, para yapımda kullanılan kağıt, yazıcı kartuşu, filigran gibi materyaller ele geçirildi.

50 şüpheli gözaltında

Yapılan çalışmaların devamında, İstanbul merkezli 19 ilde (Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Iğdır, İzmir, Kocaeli, Malatya, Mersin, Nevşehir, Sakarya, Tekirdağ, Van, Yozgat ve Zonguldak) 83 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında 50 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 2 tabanca, uyuşturucu, sahte olduğu değerlendirilen toplam 50 bin TL ele geçirildi.

