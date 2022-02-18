İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarıkurudere köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, sözkonusu adreste yaptığı baskında, M.Ü, S.R.G, R.Ö ile A.R.K'yi saklandıkları ağaçların arkasında suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan dedektör, kazma, keser ve 3 küreğe el konuldu.

Ekipler, 4 şüpheliye adli işlem yaptı.