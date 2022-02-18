Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 12:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da kaçak kazıya suçüstü: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalanan 4 kişiye adli işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarıkurudere köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, sözkonusu adreste yaptığı baskında, M.Ü, S.R.G, R.Ö ile A.R.K'yi saklandıkları ağaçların arkasında suçüstü yakaladı.
Kazıda kullanılan dedektör, kazma, keser ve 3 küreğe el konuldu.
Ekipler, 4 şüpheliye adli işlem yaptı.
Etiketler: Afyonkarahisar Kaçak Kazı
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