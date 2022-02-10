Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 16:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Halil Falyalı cinayeti şüphelilerinden biri Söylemezler Çetesi'nin elebaşı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İş insanı Halil Falyalı'nın KKTC'de öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişinin "Söylemezler Çetesi" olarak bilinen suç örgütünden olduğu öğrenildi.
Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yakalanan şüphelilerden biri, suç örgütünün elebaşı Mustafa Söylemez, diğer 2 şüphelinin de Söylemez'e yakın kişiler olduğu belirtildi.
İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.
8 Şubat'ta gerçekleşen silahlı saldırıda Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş hayatını kaybetmişti.
Etiketler: KKTC
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