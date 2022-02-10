Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yakalanan şüphelilerden biri, suç örgütünün elebaşı Mustafa Söylemez, diğer 2 şüphelinin de Söylemez'e yakın kişiler olduğu belirtildi.

İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.

8 Şubat'ta gerçekleşen silahlı saldırıda Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş hayatını kaybetmişti.