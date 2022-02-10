Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 11:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Halil Falyalı cinayetinde şüpheli 2 kişi KKTC'de gözaltına alındı
[Kolaj: TRT Haber]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Halil Falyalı cinayeti ile ilgisi olduğu sanılan iki kişi Türkiye'ye gitmek isterken gözaltına alındı.
Türkiye polisi ile kurulan istişare sonucu İstanbul’da 3 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından Ercan Havalimanı'nda şüpheli iki kişi tespit edildi.
Türkiye’den KKTC'ye gittikleri belirtilen şüpheliler geri dönmeye çalışırken gözaltına alındı.
Söz konusu iki kişinin, Falyalı’nın çalışanlarından birisinin akrabası olduğu iddia edildi.
Şüphelilerin bugün mahkemeye çıkarılabileceği öğrenildi.
Etiketler: KKTC
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