KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ayşenur Arslan'ın Kıbrıs Türkünün onuru ve bağımsızlığı için mücadele veren Türk Mukavemet Teşkilatı’na (TMT) yönelik sözlerine tepki gösterdi.

"TMT şanlı bir direniş örgütüdür" diyen Ersin Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşunda büyük hizmetler veren kuruluşa söylenen sözlerle ilgili dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar @trthaber'in sorularını yanıtlıyor. https://t.co/cOItNPxlVT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 10, 2022

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT), Türkiye'nin de desteğiyle kurulan bu teşkilat KKTC'nin bugünlere gelmesinde büyük rol oynamıştır.

Merhum Adnan Menderes Özel Harp Dairesini görevlendirip örtülü ödenekten destek vermiştir. Mukavamet değil efsanevi bir direnişle KKTC’nin var oluşuna katkı vermiş son derece kutsal kadim bir kuruluştur.

Son derece kadim bir kuruluştur. 1960 yılına kadar Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşunda büyük hizmetler vermiştir. 1960 anlaşmalarıyla Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantör ülkesi oluyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: TMT, şanlı bir direniş örgütüdür. Kıbrıs Türk halkının korunmasında ve direnişinde çok önemli hizmetler vermiştir.https://t.co/plSOFfERlj pic.twitter.com/RttBiVVtCG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 10, 2022

"TMT şerefli ve haysiyetli bir teşkilattır"

1974'e kadar buradaki varlığımızı sürdürmemize, o zor günlerde varlığımızı sürdürmemizde Türk Mukavemet Teşkilatı'nın çok büyük katkıları olmuştur.

Türk Mukavemet Teşkilatı, KKTC'nin kuruluşunda görev alan kutsal bir kuruluştur.

Bu konuları bilmeden, TMT'ye söylenen sözler bizi üzer. TMT şanlı bir direniş örgütüdür. Kıbrıs Türk halkının korunmasında büyük bir mücadele vermiştir. Tarihi doğru aktarmak lazım, TMT şerefli ve haysiyetli bir teşkilattır.