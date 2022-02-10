EOKA teröristleri yollara barikatlar kuruyor, otobüsleri durduruyor ve Kıbrıs Türklerini sorgusuz sualsiz kurşuna diziyordu.



Türkler kurdukları direniş örgütleri ile bu saldırılara karşı koymaya çalışıyordu ancak mücadele yetersizdi.



Ada’daki gelişmeler, Türkiye’nin de yakın takibindeydi.



Genelkurmay ikinci Başkanı Orgeneral Salih Coşkun, 1958’de terör örgütü EOKA’ya karşı bir örgütlenme için Özel Harp Dairesi Başkanı Tümgeneral Daniş Karabelen’i görevlendirmişti.



Bu görevlendirmeden kısa süre sonra Türk Mukavemet Teşkilatı kuruldu.

Rauf Denktaş ve Doktor Fazıl Küçük önderliğinde kurulan Türk Mukavemet teşkilatı yani kısa adıyla "TMT", Kıbrıs Türklerinin can ve mal güvenliğini sağlamayı amaçlıyordu.



Ayrıca Enosis’e karşı çıkmak, Türklere karşı yapılacak saldırıları püskürtmek ve anavatana olan bağlılığı sürdürmek başlıca amaçları arasındaydı.

Gizlilik esasıyla çalıştı



TMT, uzun yıllar gizli bir yapılanma olarak kaldı. Ankara ve Antalya’da eğitim kampları kuruldu. İlk hedef 5 bin mücahidin eğitilip silahlandırılmasıydı.



Rumlar tarafından anlaşılmaması için TMT’de görev alacak subaylar için kod adlar da belirlenmişti.

"TMT kurulmasaydı Kıbrıs’ta Türk bulamazdınız"



20 Temmuz 1974 sabahına kadar, Kıbrıslı Türkler için EOKA’nın vahşice katliamlarına karşı savunma yapan Türk Mukavemet Teşkilatı, 1 Ağustos 1976’da Kıbrıs Türk Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına dönüştürüldü.



O günün mücahitleri, TMT’nin önemini şu ifade ile özetliyor: TMT kurulmasaydı Kıbrıs’ta Türk bulamazdınız…