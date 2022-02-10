Gözaltılar, Parlamento Başkanı Trevor Mallard'ın protestocuların bölgeye izinsiz girdiğini söylemesinin ardından geldi.

Ülkenin diğer bölgelerinden 100'den fazla polis memurunun başkente çağrıldığı bildirilirken öğle saatlerinde 50'den fazla kişi gözaltına alındı.

Wellington bölge komutanı Corrie Parnell, polisin protesto hakkını kabul ettiğini ancak bunun kamuoyunu etkilemeyecek şekilde yürütülmesi gerektiğini söyleyerek protestoculara defalarca alanı terk etmeleri için çağrıda bulunduklarını ve onları bölgeden tahliye etmeye başladıklarını kaydetti.

İki gündür devam ediyor, hayatı aksatıyor

"Araçlı protestolar" salı günü ülkenin dört bir yanından geldiği belirtilen çoğu maskesiz yaklaşık 1000 protestocunun araçlarıyla 8 Şubat'ta başkent sokaklarını saatlerce tıkaması ve ardından parlamentonun önünde toplanmasıyla başlamıştı.

Parlamento çevresindeki sokakların ortasına park edilen araçlar sokakları trafiğe kapatmıştı. Bölgedeki birçok iş yeri protestolar nedeniyle kapılarını kapatmıştı.

Maske ve aşı zorunluluğuna karşılar

Protestoları, öncekilerin aksine, milletvekillerinin büyük ölçüde görmezden geldiği aktarıldı.

Protestocuların şikayetleri arasında öğretmenler, doktorlar, hemşireler, polis ve askeri personel dahil çalışanların COVID-19'a karşı aşılanması zorunluluğu yer alıyor. Protestocular, mağaza ve sınıf gibi yerlerde maske zorunluluğuna da karşı çıkıyor.

Yüzde 77 aşılandı

5 milyon nüfuslu ülkede, COVID-19 salgını boyunca virüs kaynaklı 53 kişi öldü.

"Our World in Data"nın verilerine göre, Yeni Zelandalıların yaklaşık yüzde 77'si aşılandı.