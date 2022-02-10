Geçiş hükümetinden yapılan açıklamada, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) , Afrika Birliği, Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumla diyaloğun yürütülmesi için ortak bir istişare mekanizması kurulduğu duyuruldu.

Mekanizmanın amacının Mali halkının beklentileriyle uluslararası toplumun taleplerini karşılamak olduğu kaydedildi.

Seçim takvimi belirlemeyince yaptırım uygulanmaya başlandı

ECOWAS, ilk darbenin yapıldığı Ağustos 2020'den bu yana Mali'deki geçiş hükümetinden seçim takvimi belirlemesini istiyordu.

Asker ağırlıklı hükümetin demokratik seçimleri 5 yıl sonra yapacağını duyurmasıyla başta ECOWAS olmak üzere bölgesel örgütler 9 Ocak'tan itibaren Mali'ye çeşitli yaptırımlar uygulamaya başladı.

Sınırlar kapatıldı, varlıkları donduruldu

ECOWAS ülkeleri Mali'ye kara ve hava sınırlarını kapatırken Batı Afrika Devletleri Merkez Bankasındaki varlıkları donduruldu.

Mali ile ECOWAS ülkelerinin diplomatik ve ekonomik ilişkileri de askıya alındı.

Öte yandan Mali'deki cunta hükümetinde görevli aralarında Başbakan Choguel Maiga'nın da bulunduğu 5 isme yönelik Avrupa Birliği'nden yaptırım kararı alınmıştı.

Tüm bu yaptırımlar karşısında ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya kalan Mali geçen hafta, 31 milyon dolarlık tahvil ödemesini gerçekleştiremediği için temerrüde düşmüştü.