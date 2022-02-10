Bakanlığın açıklamasına göre, Kelbecer ilinin Zeylik köyü istikametindeki mevziler, 9 Şubat'ta saat 22.00'den itibaren Basargeçer ilinin Yukarı Şorca köyündeki Ermeni mevzilerinden birkaç saat boyunca ateş altına alındı.

Azerbaycan ordusu, karşı tarafın provokasyonunu önlemek için misillemede bulundu.

Bölgedeki durum, Azerbaycan birliklerinin kontrolünde.