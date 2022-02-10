Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 09:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Bakanlığın açıklamasına göre, Kelbecer ilinin Zeylik köyü istikametindeki mevziler, 9 Şubat'ta saat 22.00'den itibaren Basargeçer ilinin Yukarı Şorca köyündeki Ermeni mevzilerinden birkaç saat boyunca ateş altına alındı.
Azerbaycan ordusu, karşı tarafın provokasyonunu önlemek için misillemede bulundu.
Bölgedeki durum, Azerbaycan birliklerinin kontrolünde.
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