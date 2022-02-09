Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 22:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Halil Falyalı’nın öldürülmesi ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde saldırı sonucu öldürülen Halil Falyalı ve Murat Demirtaş olayıyla ilgili 3 şüpheli şahıs İstanbul Emniyetince gözaltına alındı.
Açıklama Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Kuzey Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile koordinasyon neticesinde Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetiyle ilişkili olduğu derğelendirilen 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Halil Falyalı cinayetinde şüpheli olduğu değerlendirilen 3 şahıs İstanbul’da gözaltına alındı. Ayrıntıları @trthaber muhabiri Mustafa Seçen aktardı.https://t.co/gJZQQQE7T9 pic.twitter.com/OGNni3vtLA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 9, 2022
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü KKTC Son Dakika
Son Haberler
- 22:26
- 22:20
- 22:15
- 22:19
- 21:48
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geçmiş olsun" mesajlarına teşekkür
Yükleniyor lütfen bekleyiniz