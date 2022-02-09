Açıklama Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Kuzey Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile koordinasyon neticesinde Halil Falyalı ve Murat Demirtaş cinayetiyle ilişkili olduğu derğelendirilen 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Halil Falyalı cinayetinde şüpheli olduğu değerlendirilen 3 şahıs İstanbul’da gözaltına alındı. Ayrıntıları @trthaber muhabiri Mustafa Seçen aktardı.https://t.co/gJZQQQE7T9 pic.twitter.com/OGNni3vtLA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 9, 2022

Olayla ilgili inceleme sürüyor.