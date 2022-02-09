Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve üyelerle görüşme gerçekleştirdi.

Kavcıoğlu, görüşmede yaptığı konuşmada, sürdürülebilir fiyat istikrarının cari dengeyle sağlanacağını söyleyerek, "Sürdürülebilir fiyat istikrarı cari dengeyle sağlanacaktır. Türkiye serbest piyasada elde ettiği kazanımlardan asla vazgeçmez" dedi.

Başkan Şahap Kavcıoğlu, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB üyeleriyle video konferans üzerinden görüşme gerçekleştirerek gündemdeki ekonomik konular ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunmuştur. pic.twitter.com/2Yj9lfqcM7 — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) February 9, 2022

''Bankaların daha ucuz ve daha uzun vadeli kaynak sağlaması gerekiyor''

Kavcıoğlu, firmaların 90 milyar dolar döviz tevdiat hesabı bulunduğunu ve 1 yıllık hesap hareketlerinin çok düşük olduğunu söyledi.

Bunun 50 milyar dolarının Kur Korumalı Mevduat hesabında istenen vadeye bağlanabileceğini anlatan Kavcıoğlu, "Kur Korumalı Mevduat ile maliyeti yüzde 17'nin altında ve 6 ay vadeli kaynak sağlıyoruz. Bankaların çok daha ucuz ve çok daha uzun vadeli kaynak sağlaması gerekiyor" dedi.

''İhracatçılar yüzde 9 faizle kredi imkanına sahip''

Kavcıoğlu, ihracatçıların yüzde 9 faiz ile kredi kullanma imkanına sahip olduğunu belirterek, "Çalışmalarımız ihracatta ithalat payının yüzde 25-30 olduğunu gösteriyor. Bu oran dolaylı yollarla yüzde 40-50 aralığına işaret ediyor" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Firmaların ve sektörlerin yaşadıkları sıkıntıları dile getirdik, önerilerimizi ilettik" sözlerini kullandı.