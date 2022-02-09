Sosyal yardım alan kişileri istihdam eden işletmelere yönelik teşvikler sürüyor.

Hem çalışanların hem de işverenin mağdur olmaması için verilen prim desteği bu yıl artırıldı.

Geçen yıl 733 lira 39 kuruş olan destek, bu yıl 1025 liraya çıkarıldı.

Prim desteği için belli şartlar aranıyor

Sosyal yardım alanların istihdam teşvikinden yararlanabilmesi için belli şartları sağlaması gerekiyor.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, teşvik şartlarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Bunlardan bir tanesi son bir yıl içinde kişinin kendisi ya da hane içinden herhangi birisinin nakdi sosyal yardım alması. İkincisi İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak. Üçüncü şart da hane halkı içerisinde kişi başına düşen gelirin brüt asgari ücretin üçte birinden az olması."

"İşverenin idari para cezası yememiş olması gerekiyor"

Peki destekten yararlanmak için işverenin hangi şartları yerine getirmesi gerekiyor?

Zengin, işverenin teşvikten yararlanması için idari para cezası yememiş olması ve kayıt dışı işçi çalıştırmamış olmasının gerektiğini söyledi.

"Prim desteğinin işsizliği azaltan bir etkisi olacaktır"

Prim desteğinin işgücü piyasalarına olumlu yansıyacağını belirten Zengin şu ifadeleri kullandı:

"Devletten sosyal yardım alanların iş gücü piyasasına kavuşmaları durumunda bunların üretim sürecinin içerisinde yer almaları sağlanacak. Dolayısıyla işsizliği azaltan bir etkisi olacak."

Prim desteği, sosyal yardım alan kişileri istihdam eden işletmelere bir yıl süreyle veriliyor.

