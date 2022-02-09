MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, bu yıl gerçekleştirilecek MÜSİAD Expo ve Türk-Arap İş Zirvesi başta olmak üzere dernek tarafından hayata geçirilecek projelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Asmalı, Anadolu'nun rekabete açık ve küresel pazarlara girmeyi başaran üreticilerine her zamankinden daha fazla güvendiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aralarında büyükşehirlerin de bulunduğu 40'ı aşkın ilimizde gerçekleştirilecek yatırımlarla, ihracat odaklı üretim mekanizmasına dinamizm kazandırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda ilk etapta Samsun'da 7,6 milyar TL, Adana'da yaklaşık 4 milyar TL, İzmir'de 1,6 milyar TL ve Sakarya'da 660 milyon TL'lik yatırım projeleri hayata geçirildi. Şimdiden toplamda 20 milyar TL'ye ulaşan bu güven hareketinin etki alanını Yatırım Yılı çerçevesinde daha da genişleteceğiz. Söz konusu yatırım tutarının yıl içerisinde 25 milyar liraya ulaşacağını düşünüyoruz. Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi'nin iş gücü piyasasına da ciddi katkı sağlayacağına inanıyor, ilk etap yatırımımızla toplamda 25 bine varan ilave istihdam oluşturmayı amaçlıyoruz."