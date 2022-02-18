Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 13:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta kablo hırsızlığı operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Sinop'ta düzenlenen kablo hırsızlığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erfelek ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı yaptığı tespit edilen 5 şüphelinin adreslerine ekiplerce eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada iki ruhsatsız av tüfeği, bir tabanca, bir demir kesme makası, bir miktar yakılmış kablo ile suçtan elde edildiği belirlenen 6 bin 950 lira ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Etiketler: Sinop Fiber Kablo
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