Yapılan en son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu, Mersin çevreleri ile Akşam saatlerinde Adana, Osmaniye, Hatay kıyılarının, gece saatlerinde Edirne, Kırklareli, Konya'nın doğusu, Aksaray ve Nevşehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Ağrı ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Sıcaklıklar artıyor

Sıcaklık değerlerinin artmasının beklendiği cuma gününden itibaren ise yurdun kuzeybatı, Ege'nin kıyı kesimleri, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun batısında yağış görülecek. Kalan kesimler parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak artacağı ve kuzey, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.

En yüksek sıcaklık değerleri, Ankara'da 16, İstanbul'da 17, İzmir'de 18, Adana'da 22, Diyarbakır'da 15, Samsun'da 20 dereceye kadar yükselecek.