Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde, bir lisenin yemekhanesinde yemek yiyen 22 öğrenci rahatsızlandı.

Durumu öğretmenlerine bildirmeleri üzerine liseye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ambulanslar gıda zehirlenmesi şüphesiyle 22 öğrenciyi çevre hastanelere kaldırdı.

22 öğrenci yapılan tedavilerinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün konuyla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Ayrıca Osmangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü de yemek numuneleri alarak inceleme başlattı.