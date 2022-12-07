Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 09:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Van'da öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı
[Fotograf: İHA]
Van’ın Gevaş ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüsün yan yatması sonucu 11 öğrenci yaralandı.
Mahalle içi öğrencileri taşıyan minibüs, yolun kaygan olması sonucu kontrolden çıkarak yan yattı.
Meydana gelen kazada 11 öğrenci yaralandı. Öğrencilerden çoğu Gevaş Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edilirken, başından ve vücudunun değişik yerlerinden yaralanan 2 öğrenci ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı bildirildi.
Etiketler: Van Trafik Kazası
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