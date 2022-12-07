Gaziantep ile özdeşleşen 'Çingene Kızı' mozaiği, Mars Heykeli ve Fırat Nehri kenarındaki kazılarda bulunan villa taban mozaiklerinin sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi'nde yılın her dönemi ziyaretçiler ağırlanıyor.

Müzedeki mozaikler, geç antik dönem kiliseleri ile erken Süryani ve Hristiyan ikonografisine ait örnekleri barındırıyor.

Zeugma Antik Kenti’nden çıkarılan, 2 bin 500 metrekarelik alanı kaplayan mozaiklerin yanı sıra yine Roma dönemine ait heykeller, sütunlar ve çeşmeler de dikkat çekiyor.

Müzenin en önemli eserlerinden ve kentin simgesi olan, milattan sonra 2'nci yüzyıl tarihli 'Çingene Kızı' mozaiği, en çok ilgi gören eserler arasında yer alıyor. Ayrıca 2018 yılında ABD'den Türkiye'ye getirilen 12 parçasının da sergilendiği mozaikler, ziyaretçilerin müzeye girdikleri andan itibaren ilk uğrak noktası oluyor.

"Yıl sonuna kadar bu rakamın 500 bine ulaşacağına inanıyoruz"

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, 11 ayda 424 bin ziyaretçi ağırladıklarını ve yıl sonunda 500 bin kişiye ulaşmayı istediklerini söyledi.

Hayata geçirilen 'gece müzeciliği' projesi ile ziyaretçi sayısında artış olduğuna dikkat çeken Çomak, ''Şehrimizin ve ülkemizin tanıtımında müzemiz ülkemizin en önemli katkılarından birine sahiptir. Çok önemli bir ziyaretçi kitlesine sahibiz. En önemli mozaiklerimizin başında 'Çingene Kızı'mız geliyor. Yine Yunan ve Roma mitolojisine ait özellikte 'Europa'nın Kaçırılışı', 'Kahvaltıdaki Kadınlar', 'Afrodit’in Doğuşu', Akhilleus’un Truva savaşında kaçırılışını anlatan çok özel hikayeleri olan mozaiklerimiz var.

Mozaiklerimin dışında müzemizin çok önemli bir eseri 'Mars' heykeli var. Savaş tanrısı 'Mars’ın bronzdan yapılmış kendi boyutundaki en önemli eserlerinden birisi de bu müzemizde. Gözleri altın kakmalı, bronzdan yapılmış bir elinde mızrak bir elinde bitki demeti heykel, Zeugma'nın hem savaşçı hem de barışçı bir kent olduğunu anlatan bir eserdir.

2022 yılı için 500 bin ziyaretçi bandına ulaşacağımızı hedeflemiştik. Bugün itibarıyla müzemizde 424 bin ziyaretçi ağırladık. Yıl sonuna kadar bu rakamın 500 bine ulaşacağına inanıyoruz" diye konuştu.

"Gece müzeciliğini devam ettirmeyi hedefliyoruz"

Müze açıldığı günden bu yana, 11 yıllık süreçte, 2 milyon 700 bin ziyaretçi ağırladıklarını kaydeden Çomak, "Bu sene tüm dünyada küresel bir sıcaklık olduğunu fark ettik. Yaz ayında kavurucu sıcaklarda ziyaretçilerimizin müzemizi gece de gezebilmeleri için bakanlığımızdan özel bir izin talep ettik. Genel müdürlüğümüzün verdiği kararla müzemizin kapanış saatini 22.00 olarak belirledik. Bu saat aralığında çok yoğun ziyaretçi ağırladık.

Bakanlığımız izin verdiği takdirde 2023 yılında yaz sıcaklarında gece müzeciliğini devam ettirmeyi ve saati daha ileriye almayı hedefliyoruz. 2011 yılından günümüze kadar kayıtlarımıza baktığımızda 2 milyon 700 bin ziyaretçi ağırladığını görüyoruz" dedi.

Öte yandan hem yurt içinden hem de yurt dışından müzeyi görmeye gelen ziyaretçiler, eserlere hayranlıkla baktıklarını dile getirdi.