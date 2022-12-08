Cumhuriyet'in 98'inci yaş gününde kapıları açıldı.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), açılışının ardından modern yüzüyle İstanbul’daki kültür sanat hayatının kalbi oldu.

AKM Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı, "1970'li yıllarda yapılmış olan ilk AKM ve hemen 2021 yılında açılmış yeni AKM. Eskisinden çok farklı olmak zorundaydı. Bugün dünya normlarında dünya ölçeklerinde olağanüstü bir yapı İstanbul'a kazandırıldı" dedi.

Açıldığı günden bugüne 1265 etkinlik düzenlendi

Dünyanın en büyük 5 sahnesinden birine sahip olan AKM'de açılışından bugüne birçok etkinlik düzenlendi.

140 konser, 150 tiyatro, 80 opera ve bale, 37 sergi ve 90 film gösterimi olmak üzere toplam 1265 farklı kültür sahat etkinliği sanatseverlerle buluştu.

1 milyon 300 bin ziyaretçi ağırladı

Uzun bir süre sonra AKM'ye yeniden kavuşan sanatseverlerin ilgisi de yoğun oldu.

Atatürk Kültür Merkezi yeni binası ve artırılan kapasitesiyle açıldığı 29 Ekim 2021'den bugüne tam 1 milyon 300 bin kişiyi ağırladı.

Dünyaca ünlü sanatçılar AKM'nin sahnesinde yer aldı

AKM, etkinliklere katılan sanatçıların da büyük beğenisini topladı. Akustikten sahne arkası hizmetlere kadar birçok detay sanatçılara dünya standartlarında sunuldu.

Birçok ünlü ismin AKM'de sahne aldığını belirten Buharalı şöyle konuştu:

"İlk açıldığı günlerde Londra Filarmoni gibi bir orkestranın yer aldığını görüyoruz. Hemen arkasından bir Chris Botti gibi bir dünya starının yer aldığını görüyoruz. Ve sadece konserler olarak değil sahne performansları olarak da dünyanın önde gelen dans toplulukları da bu sahnede yer aldı. Birçok ünlü isim Atatürk Kültür Merkezi'nde yer aldı."

60 binden fazla çocuk sanatla buluştu

AKM, çocukların da gözdesi oldu. Minikler için 386 atölye düzenlendi.

Çocuk sanat merkezi ve çocuk sanat festivallerinde 60 binden fazla çocuk sanatla buluştu.

Haber: Fahriye Demirci

Kamera: İdris Tiftikçi

Kurgu: Kaan Alp Atasoy

