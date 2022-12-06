Teoman Duralı, 7 Şubat 1947'de Zonguldak'ta dünyaya geldi. Yüksek elektrik mühendisi siyasetçi bir baba ve koyu Alman milliyetçisi bir annenin gölgesinde yetişti.

Merakını hep taze tuttu. Bulduğu her cevap, başka bir sorunun kapısını araladı. Felsefe öğrencisi olarak girdiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde hocaların hocası oldu.

Birçok ülke gezdi. Çok sayıda dil öğrendi. Ancak bir tek dili, Türkçe'yi iyi bilmeyi önemsedi. "İnsanın hikmeti sebebi sözü anlamak için" diyen Profesör Duralı, tefekkürde öğrencilerine de örnekti.

Hayatı bir ödev gibi yaşadı. Okumaktan, anlatmaktan hiç geri durmadı.

"Teoman Duralı, bizim düşünme ufkumuzu değiştirdi" diyen Prof. Dr. Cengiz Çakmak, şöyle anlatıyor:

"Yani Türkiye'deki düşünme ufkunu alışılageldik düşünme tarzlarını eleştirdi. Hocanın derdi akletmeydi, düşünmeydi, fikir üretmekti. Bütün bunları yapmaya çalışmaktı.

Hocanın ödev anlayışı inandığı dinden gelirdi ve insanın belli ödevlerle yani sorumluluklarla dünyaya geldiğini ve bu sorumlulukları yerine getirirse özgür olabileceğini hür olabileceğini düşünürdü."

Teoman Duralı TRT 2'de yaptığı "Felsefe Söyleşileri" programıyla gönüllere taht kurdu. Felsefeyi herkesin anlayacağı şekilde icra etti.

Duralı'nın fildişi kuleden kimsenin anlamadığı kelimelerle konuşmadığını söyleyen Dr. Mehmet Sabri Genç, "5 yaşında bir çocuğa anlatır gibi anlatırdı. En zor meseleleri dahi bu sayede felsefi kültürün Türkiye'de daha da yaygınlaşması için büyük hizmetleri oldu" dedi.

Duralı'ya vefatından kısa bir süre önce Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülü verildi. Ancak sağlık durumu ödülü şahsen almasına imkan vermedi.

Profesör Duralı 6 Aralık 2021'de hayata gözlerini kapadığında; Türkiye'de felsefe babasız kaldı.

74 yaşında vefat eden Duralı, Aşiyan Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Geriye onlarca kitap ve yüzlerce öğrenci kaldı.

Teoman Duralı kimdir?

Sabih Duralı ile Almanya'da tanışarak evlendiği Hilda Kohlschmidt'in ikinci oğlu Teoman Duralı, 7 Şubat 1947'de Zonguldak'ın Kozluk ilçesinde dünyaya geldi.

Duralı, ilköğrenimini Zonguldak'ta, orta öğrenimini ise TED Ankara Koleji'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nü 1973'te başarıyla bitirdi ve 1975'te mezun olduğu bölümde asistan olarak göreve başladı.

Felsefe, antropoloji ve biyoloji alanlarında yüksek öğrenimine devam eden bilim adamı, "Çağdaş Düşüncede Canlı Sorunu" başlıklı çalışmasıyla 1977'de doktor oldu, 1982'de ise doçent unvanını aldı.

Biyoloji felsefesi üzerine yazdığı tezlerle profesör oldu

Prof. Dr. Duralı, NATO bursuyla 1978'de Paris'te biyoteknoloji seminerlerine katıldı.

Biyoloji felsefesi üzerine yazdığı çeşitli tezlerle 1988'de profesör olan Duralı, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi ve Viyana Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi sıfatıyla dersler verdi.

Duralı, 1996'da İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu'nun mali desteğiyle Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan'a araştırma gezisinde bulundu ve Kazakistan'daki Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde de bir süre eğitim verdi.

İstanbul Üniversitesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı olarak 1999'da görev alan Duralı, 2000 yılında Çağdaş Küresel Medeniyet adlı çalışmasıyla Türkiye Yazarlar Birliği İnceleme Ödülüne layık görüldü.

Teoman Duralı, 2009-2015 arasında Felsefe bölümünü kurduğu Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde dekanlık yaptı.

Felsefe tarihi, bilim ve biyoloji felsefesi alanında çalışmalar yaptı

İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde 38 yıl görev yapan, aynı zamanda biyolog olan Prof. Dr. Duralı bilim felsefesi, felsefe tarihi ve biyoloji felsefesi alanlarındaki çalışmalarıyla da iz bıraktı.

Duralı'nın Türkçe makalelerinin yanı sıra İngilizce çevirileri, Felsefe Arkivi, Yazı, Bilim Dergisi, Türk Kültürü, Forum, 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, İlim ve Sanat, Felsefe Konuşmaları, Milli Kültür, Bilim-Felsefe-Tarih, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Yıllığı, Yeni Toplum, Turkish Daily News, Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı Bülteni, Dergah, Diplomatik, Yeni Şafak, İlahiyat Fakültesi Dergisi, NPQ Türkiye, Gerçek Hayat, İstanbul'daki Anadolu, Eğitimbilim, Altınoluk, Umran, Kutadgubilig adlı dergi, gazete ve yıllıklarda yayımlandı.

Bir süre Kutadgu Bilig dergisinin genel yönetmenliğini de üstlenen usta felsefeci, son olarak TRT 2 ekranlarında seyirciyle buluşan "Felsefe Söyleşileri" programında insan hikayesini, kültür ve dil meseleleri üzerinden irdeledi. Duralı, programın ilk bölümünde Batı ve Doğu düşünce dünyalarının geçtiği merhaleleri ve bugüne nasıl geldiğini açık bir dille aktardı.

Duralı, yaptığı programlarda, insanın yaşamak için ortaya koyduğu eserlerin tamamının kültür olduğuna, kültürün 3 ana dayanağının ise dil, din ve zanaat olduğuna vurgu yapmıştı.

Farklı kanallarda çok sayıda televizyon ve tartışma programına konuk olarak alanıyla ilgili tezlerini aktaran Duralı, tarihi ve güncel gelişmeleri değerlendirdiği konuşmalarıyla izleyicilerin beğenisini topladı.

Prof. Dr. Duralı, İngilizce, Fransızca, Almanca, Latince, Yunanca, İtalyanca, Felemenkçe, İspanyolca, Rusça ve Malayca biliyordu, yaşamının son yıllarında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve İbn Haldun Üniversitesi'nde felsefe dersleri veriyordu.

Kanser tedavisi nedeniyle 2 kez ameliyat olan Duralı, 6 Aralık 2021'de İstanbul'daki evinde vefat etti. Prof. Dr. Teoman Duralı'nın naaşı Aşiyan Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Haber: Fahriye Demirci

Kamera: Sefa Bakış

Kurgu: Ufuk Özenateş