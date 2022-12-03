Bünyamin Çevik, cam kemik hastalığıyla doğdu. İlkokulu Adıyaman'da okudu. Okulun fiziki koşullarının yeterli olmaması nedeniyle Ankara'ya gelen Çevik, engelliler okulunda 6 yıl ortaokul ve lise hayatını tamamlarken gitarla ve müzikle tanıştı.

Mezun olduğu okulda arkadaşlarına gitar eğitimi de veren Bünyamin Çevik, yeteneğiyle yurt dışında düzenlenen bir yarışmada Türkiye'yi temsil etti.

Tüm engelleri müzikle aşan Çevik 15 yaşında bu yana sokaklarda, festivallerde gitar çaldı, yüzlerce kişiye enstrüman çalmayı öğretti.

Öğrencileri ve veliler başlangıçta şaşırsa da müzikteki yeteneği, insanların Çevik'e bakışını tamamen değiştirdi.

Gitarı öğrenmeden önce girdiği ortamlarda 'neden bu halde olduğuna' dair sorular geldiğini söyleyen Çevik, "Ne zaman ki müzik hayatıma girdi, bir makyaj gibi sanatla bedenimi süsleyince insanlar bana müzikal ve entelektüel sorular sormaya başladılar" dedi.

Halk Eğitim Merkezinde gitar kursu veren Bünyamin Çevik, iki yıl önce Ankara'da kendi müzik evini açtı.

Çevik, Enstrüman çalmak hayal değil, resmi yapmak hayal değil, sadece yeteneğini keşfet. Şans diye bir şey yok. Hayat çok çabuk geçiyor bir an önce adım atsınlar " diye konuştu.

Haber: Aynur Bayram