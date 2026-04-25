Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 25-26 Nisan tarihlerini kapsayan hava tahmin haritalarından derlenn bilgilere göre, Türkiye hafta sonunu parçalı bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında geçirecek.

Bugün Doğu’da çığ tehlikesi, Güney’de yağış var

Haftanın ilk tatil gününde Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz’in batı kesimlerinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Ancak İç Anadolu’nun güneyi, Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

MGM, özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Bugün günün en yüksek sıcaklıkların Ankara’da 18, İstanbul’da 21, İzmir’de 24 ve Antalya’da 22 derece olması bekleniyor.

Pazar günü yağışlı hava etkisini artıracak

Hafta sonunun ikinci gününde yağışlı hava etki alanını genişletecek. Ege’nin iç kesimlerinden başlayarak; İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin tamamında gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Yarın için en kritik uyarı Güneydoğu Anadolu bölgesi için yapıldı. Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerini kapsayan bölgede "kuvvetli yağış" bekleniyor. Ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesine karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Sıcaklıklar mevsim normallerinde

Yağışlara rağmen hava sıcaklıklarında radikal bir düşüş beklenmiyor. Yarın başkent Ankara’da sıcaklığın 20 dereceye yükselmesi, İstanbul’da ise 19 derece civarında seyretmesi öngörülüyor. Güney illerinde ise termometrelerin Adana'da 28, Antalya'da ise 25 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Yetkililer, hafta sonu planı yapacak olan vatandaşların güncel hava durumu raporlarını takip etmelerini ve özellikle kuvvetli yağış ile çığ riski bulunan bölgelerde dikkatli olmalarını tavsiye ediyor.