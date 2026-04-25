Açık 11.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.04.2026 07:30

'Toplum Destekli Polislik'te zirve Ankara Emniyeti'nin oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından Türkiye genelinde yapılan değerlendirmede Ankara İl Emniyet Müdürlüğü yürüttüğü çalışmalarla "Toplum Destekli Polislik" ödülünün sahibi oldu.

EGM Merkez Takip ve Değerlendirme Kurulunca, 2025 yılı boyunca sürdürülen Toplum Destekli Polislik (TDP) faaliyetleri kapsamında, Türkiye genelinde yapılan değerlendirmeler sonuçlandı.

Bu kapsamda, halkla kurulan güçlü bağlar, yürütülen önleyici projeler ve sahada sergilenen etkin hizmet anlayışı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Türkiye genelinde en başarılı il seçildi.

Kurul tarafından titizlikle yürütülen değerlendirme süreci sonunda, 2025 yılının en iyi uygulama yapan diğer iller ise Adana, Balıkesir ve Şırnak oldu.

Asayiş Daire Başkanlığı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nde düzenlenen törende, dereceye giren diğer tüm iller adına temsili olarak ödül takdim edildi.

Törende konuşan EGM Asayiş Daire Başkanı Tarıkhan Çetiner, toplumla güven temelli ilişkileri güçlendiren ve önleyici hizmet anlayışını başarıyla sahaya yansıtan tüm personeli tebrik ederek, bu çalışmaların artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

ETİKETLER
Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü
Sıradaki Haber
Gelibolu Yarımadası'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü Conkbayırı'nda sona erdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:32
İstanbul'da yeraltı su deposunda binlerce silah parçası ele geçirildi
08:42
Gelibolu Yarımadası'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü Conkbayırı'nda sona erdi
07:12
Kars'ta baharda yağan kar kenti beyaza bürüdü
06:52
Yasa dışı bahis faaliyetlerine altyapı desteği sağlayan 15 şüpheli tutuklandı
06:38
"Hiç silahım yok" diyen Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı
05:20
Tahran'dan dış hat uçuşları başlıyor
"Yüzyılın Konut Projesi"nde İstanbul'daki örnek daireler tanıtıldı
"Yüzyılın Konut Projesi"nde İstanbul'daki örnek daireler tanıtıldı
FOTO FOKUS
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ