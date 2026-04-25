İstanbul'da yeraltı su deposunda binlerce silah parçası ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı ve yasa dışı silah üretimine yönelik yürütülen istihbarat çalışmaları kapsamında Pendik'teki kırsal bir alanı takibe aldı.

Bölgede dron destekli havadan inceleme yapan ekipler, şüpheli kişilerin arazide toprak altına girip çıktığını belirledi. Gerçekleştirilen arazi taramasında, şahısların girdiği yerin toprak altındaki boş bir su deposu olduğu tespit edildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, su deposunun içine çuvallarla gizlenmiş ve ruhsatsız tabanca yapımında kullanılacak 3 bin 92 silah parçası, 1869 adet tabanca sürgüsü ile çok sayıda farklı silah aparatı ele geçirdi.

Operasyonda, olayla bağlantısı olduğu belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

Öte yandan, ele geçirilen malzemelerin Türkiye genelinde bugüne kadar tek seferde ele geçirilen "en yüksek miktardaki silah üretim parçası" olduğu bildirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri sürüyor.