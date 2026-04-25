Açık 11.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 25.04.2026 07:36

İstanbul'da yeraltı su deposunda binlerce silah parçası ele geçirildi

İstanbul'un Pendik ilçesinde, yeraltındaki boş bir su deposuna gizlenmiş halde yasa dışı silah üretiminde kullanılacak 3 bin 92 parça ele geçirildi, operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da yeraltı su deposunda binlerce silah parçası ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı ve yasa dışı silah üretimine yönelik yürütülen istihbarat çalışmaları kapsamında Pendik'teki kırsal bir alanı takibe aldı.

Bölgede dron destekli havadan inceleme yapan ekipler, şüpheli kişilerin arazide toprak altına girip çıktığını belirledi. Gerçekleştirilen arazi taramasında, şahısların girdiği yerin toprak altındaki boş bir su deposu olduğu tespit edildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, su deposunun içine çuvallarla gizlenmiş ve ruhsatsız tabanca yapımında kullanılacak 3 bin 92 silah parçası, 1869 adet tabanca sürgüsü ile çok sayıda farklı silah aparatı ele geçirdi.

Operasyonda, olayla bağlantısı olduğu belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

Öte yandan, ele geçirilen malzemelerin Türkiye genelinde bugüne kadar tek seferde ele geçirilen "en yüksek miktardaki silah üretim parçası" olduğu bildirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri sürüyor.

ETİKETLER
İstanbul Kaçakçılık Silah Kaçakçılığı
Sıradaki Haber
'Toplum Destekli Polislik'te zirve Ankara Emniyeti'nin oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:35
'Toplum Destekli Polislik'te zirve Ankara Emniyeti'nin oldu
08:42
Gelibolu Yarımadası'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü Conkbayırı'nda sona erdi
07:12
Kars'ta baharda yağan kar kenti beyaza bürüdü
06:52
Yasa dışı bahis faaliyetlerine altyapı desteği sağlayan 15 şüpheli tutuklandı
06:38
"Hiç silahım yok" diyen Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı
05:20
Tahran'dan dış hat uçuşları başlıyor
"Yüzyılın Konut Projesi"nde İstanbul'daki örnek daireler tanıtıldı
"Yüzyılın Konut Projesi"nde İstanbul'daki örnek daireler tanıtıldı
FOTO FOKUS
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ