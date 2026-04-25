AA 25.04.2026 07:23

Gelibolu Yarımadası'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü Conkbayırı'nda sona erdi

Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. Yılı Anma Törenleri kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü" tamamlandı.

Tarihi Gelibolu Yarımadası Kocadere Köyü Kamp Alanı'nda şehitlere saygı için top atışı yapılmasıyla başlayan programda, katılımcılara çorba ikramının ardından sabah namazı kılındı.

yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüşün ardından sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy eşliğindeki grup, yaklaşık bir saatlik yürüyüşün ardından Conkbayırı'ndaki tören alanına ulaştı.

"Birlikte bir bilinç inşa ediyoruz burada"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, yürüyüş öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da gençlerle yürüyüşe katıldıklarını söyledi.

Çanakkale'yi ve şehitleri unutmamak ve unutturmamakla sorumlu olduklarını dile getiren Gürsoy, şunları kaydetti:

"Biz Çanakkale'yi, şehitlerimizi, bu vatanın nasıl kazanıldığını unutturmamak ve unutmamakla sorumluyuz. O sebeple Türkiye'nin birçok yerinden hatta farklı dünya coğrafyalarından burada genç arkadaşlarımız var. Birlikte bir bilinç inşa ediyoruz burada. Aynı duyguyu binlerce gençle bir arada yaşamayı da çok kıymetli buluyoruz. 57. Alay sadece bir askeri birlik değil, bir inancın, bir cesaretin ve gerekirse canını da ortaya koyarak geri dönmemeyi bize anlatan ve yaşatan bir milli mücadele. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın öncülüğünde ve Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gençliğin tarih şuurunu, bayrak bilincini arttırmak adına yıl içerisinde birçok faaliyet yapıyoruz. Bunlardan biri de bu faaliyetimiz. Burada olmak, genç arkadaşlarımızla birlikte olmak çok kıymetli."

Yürüyüşe, Çanakkale Valisi Ömer Toraman ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de katıldı.

