Gülistan Doku soruşturması genişleyerek sürüyor

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, hastane kayıtlarına müdahale ettikleri iddiasıyla 2 bilişim görevlisi gözaltına alındı.

2025 yılında elde edilen yeni delillerle ivme kazanan soruşturmada tutuklu sayısı artarken, yargı ve idari süreçler eş zamanlı yürütülüyor.

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun akıbetine ilişkin Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, "delil karartma" ve "ihmal" iddiaları üzerine genişleyerek sürüyor.

Hastane kayıtlarına müdahale iddiasıyla 2 gözaltı

Soruşturmanın son aşamasında, Tunceli Devlet Hastanesi’nde görevli bilgi işlem personelleri B.Y. ve Y.E., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin, soruşturmanın seyrini etkileyecek dijital verilere ve hastane kayıtlarına müdahale ettikleri iddia ediliyor. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Süreç 2025 yılında yeni delillerle değişti

2020 yılında başlayan ancak uzun süre sonuç alınamayan arama çalışmaları, 2025 yılından itibaren elde edilen yeni deliller ve tanık beyanlarıyla yeni bir boyuta taşındı. Devletin üst kademelerinden gelen açıklamalar, dosyanın "kasten öldürme" ve "suç delillerini gizleme" gibi ağır suç başlıkları altında yeniden şekillendiğini ortaya koydu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, dosyada yer alan bir gizli tanığın, Doku'nun naaşının gömüldüğü yerin değiştirildiğine dair önemli beyanlarda bulunduğunu açıkladı. Bakan Gürlek, "Yargıtay kararları açıktır; cesedin bulunamaması cinayet olgusunu ortadan kaldırmaz." diyerek hukuki sürecin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Aralarında eski Valinin de bulunduğu 12 kişi tutuklu

Soruşturma kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu 12 zanlı tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında; Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ve ailesi, Eski hastane başhekimi ve eski emniyet mensupları yer alıyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, mülkiye ve polis müfettişlerinin sahada titiz bir çalışma yürüttüğünü belirterek, maddi gerçekliğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılacağını ifade etti. Öte yandan, yurt dışında olduğu belirlenen firari şüpheli Umut Altaş hakkında Interpol aracılığıyla "kırmızı bülten" çıkarıldı.

İkinci dalga operasyon sinyali

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının attığı adımların adalete olan güveni tazelediğini belirtti. Çimen, o dönem hazırlanan tutanakların gerçeği yansıtmadığını iddia ederek, "Dönemin kolluk amirlerini de kapsayacak ikinci bir operasyon dalgası bekliyoruz. Sadece ihmal değil, suça iştirak üzerinden de yargılamaların yapılması için mücadelemiz sürecek." dedi.

Soruşturmadaki kritik gelişmeler kentte geniş yankı uyandırırken, sivil toplum kuruluşları ve sanatçılar Kışla Meydanı’nda düzenledikleri etkinliklerle davanın takipçisi olduklarını yineledi. Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde teknik ve lojistik ekiplerin bölgedeki arama ve inceleme faaliyetleri aralıksız devam ediyor.