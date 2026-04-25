TRT Haber 25.04.2026 03:52

500 bin sosyal konut için İstanbul'da kura heyecanı başlıyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Ev Sahibi Türkiye" projesinde heyecan İstanbul’a taşınıyor. Şehirde inşa edilecek 100 bin konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı geniş kapsamlı bir törenle başlayacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen 81 ilde 500 bin sosyal konut projesinin İstanbul ayağında vatandaşların büyük bir merakla beklediği 100 bin konutluk dev projede kura çekimleri, bugün başlıyor.

İlk kura heyecanı bugün

İstanbul’un konut ihtiyacına ve deprem direncine büyük katkı sunması beklenen projenin kura süreci, 25-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kura maratonu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı geniş kapsamlı bir törenle başlatılacak.

Çekilişlerle birlikte, on binlerce vatandaşın güvenli ve uygun fiyatlı yuva hayali gerçeğe dönüşecek.

Teslimler 2 yıl içinde yapılacak

81 ili kapsayan sosyal konut hamlesinin en büyük payını alan İstanbul'da, kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından inşaat çalışmalarına hız verilecek. Belirlenen takvim doğrultusunda, hak sahiplerine konutlarının kura tarihinden itibaren en geç 2 yıl içerisinde teslim edilmeye başlanması hedefleniyor.

Kiralık konut projesinde de inşaatlar başladı

Sosyal konut satışının yanı sıra İstanbul’daki yüksek kira sorununa çözüm getirmek amacıyla geliştirilen "kiralık konut" modeli için de düğmeye basıldı.

TOKİ eliyle yürütülen çalışma kapsamında, uygun fiyatlarla vatandaşlara sunulacak olan kiralık konutların inşasına başlandığı belirtildi.

İstanbul genelinde hem mülkiyet hem de barınma ihtiyacına çözüm sunacak projelerin, şehrin kentsel dönüşüm sürecini hızlandırması ve konut piyasasında fiyat dengesi sağlaması bekleniyor.

