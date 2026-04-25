AA 25.04.2026 00:42

Katil İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a dün düzenlediği hava saldırılarında 6 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, dün Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu, 17 Nisan’da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdü.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün güneyde düzenlediği hava saldırılarında Huceyr Vadisi’nde 2, Sarifa beldesinde 1, Yatir beldesinde 1 ve Tulin beldesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Yatir ve Hırbıt Silm beldelerinde birer kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

