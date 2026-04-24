İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İslamabad’a ulaştı

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, Erakçi, Pakistan'ın başkenti İslamabad’a ulaştı.

Erakçi'nin, Pakistan, Umman ve Rusya'daki yetkililerle ikili istişarelerde bulunarak, bölgedeki güncel gelişmeleri ve ABD-İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşla ilgili son durumu görüşeceği kaydedilmişti.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Erakçi’nin Pakistan, Umman ve Rusya'yı kapsayacak ziyaretinde, ABD ve İsrail’in İran’a dayattığı savaşın sona erdirilmesine ilişkin çabaların değerlendirileceğini söylemişti.