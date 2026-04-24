AA 24.04.2026 22:19

Bilecik'te drift atan sürücüye 340 bin lira ceza kesildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde drift atan sürücü ve araç sahibine toplam 380 bin lira ceza kesildi, araç ise trafikten men edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Yeni Sanayi Sitesi'nde bir aracın drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yapılan incelemede kimliği tespit edilen sürücü İ.Y'ye "Bilerek, isteyerek el freni çekmek veya başka yöntemle aracın ani olarak yönünü değiştirmek, kendi etrafında döndürmek ile sürücü belgesi geri alındığı halde motorlu araç kullanmak" suçundan 340 bin lira, araç sahibi H.T'ye 'sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullandırmak' suçundan 40 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca İ.Y. hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Araç 60 gün trafikten menedildi. Araçla drift yapılan anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sıradaki Haber
Türk Yıldızları, Çanakkale Şehitler Abidesi üzerinde gösteri uçuşu yapacak
SON HABERLER
23:18
Uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı
22:37
Cevdet Yılmaz: Yeni hamlelerimizle güçlü bir yatırım zemini oluşturuyoruz
22:22
İran, Kalibaf’ın ABD ile müzakere heyeti başkanlığından istifa ettiğine dair iddiayı yalanladı
22:18
Bakan Çiftçi: Bağımlılıkla mücadeleyi çok boyutlu bir yaklaşımla ele alıyoruz
23:15
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İslamabad’a ulaştı
23:32
ABD, İran bağlantılı kripto parayı dondurdu
