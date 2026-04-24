Açık 7.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 24.04.2026 23:12

Uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı

Hindistan yetkili makamlarınca "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan Hindistan uyruklu şüpheli İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Hindistan yetkili makamlarınca "uyuşturucu madde ticareti" suçundan hakkında kırmızı bülten düzenlenerek uluslararası seviyede aranan Hindistan uyruklu S.D.'nin yakalanmasına yönelik, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile birlikte çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında adres bilgileri tespit edilen şüpheli, Beylikdüzü'nde kaldığı ikamete düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Şüpheliye yönelik yapılan araştırmalarda, Hindistan'ın Mumbai şehrine bağlı Kurla bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilere yönelik yapılan sorgulamalarda, söz konusu şahıstan talimat aldıkları yönünde beyanların olduğu anlaşıldı. Operasyonlarda, 126 kilo 141 gram sentetik uyarıcı ve 2 milyon 522 bin Hindistan rupisi ele geçirildiği öğrenildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

ETİKETLER
İstanbul Kırmızı Bülten
Sıradaki Haber
Bilecik'te drift atan sürücüye 340 bin lira ceza kesildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:37
Cevdet Yılmaz: Yeni hamlelerimizle güçlü bir yatırım zemini oluşturuyoruz
22:22
İran, Kalibaf’ın ABD ile müzakere heyeti başkanlığından istifa ettiğine dair iddiayı yalanladı
22:24
Bilecik'te drift atan sürücüye 340 bin lira ceza kesildi
22:18
Bakan Çiftçi: Bağımlılıkla mücadeleyi çok boyutlu bir yaklaşımla ele alıyoruz
23:15
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İslamabad’a ulaştı
23:32
ABD, İran bağlantılı kripto parayı dondurdu
"Yüzyılın Konut Projesi"nde İstanbul'daki örnek daireler tanıtıldı
"Yüzyılın Konut Projesi"nde İstanbul'daki örnek daireler tanıtıldı
FOTO FOKUS
23 Nisan'da çocuklardan 'Vatan Marşı'
23 Nisan'da çocuklardan 'Vatan Marşı'
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ