Uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Hindistan yetkili makamlarınca "uyuşturucu madde ticareti" suçundan hakkında kırmızı bülten düzenlenerek uluslararası seviyede aranan Hindistan uyruklu S.D.'nin yakalanmasına yönelik, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile birlikte çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında adres bilgileri tespit edilen şüpheli, Beylikdüzü'nde kaldığı ikamete düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Şüpheliye yönelik yapılan araştırmalarda, Hindistan'ın Mumbai şehrine bağlı Kurla bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilere yönelik yapılan sorgulamalarda, söz konusu şahıstan talimat aldıkları yönünde beyanların olduğu anlaşıldı. Operasyonlarda, 126 kilo 141 gram sentetik uyarıcı ve 2 milyon 522 bin Hindistan rupisi ele geçirildiği öğrenildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.