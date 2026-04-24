DHA 24.04.2026 16:17

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde istenen cezalar belli oldu

Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu hakkında müebbet hapis cezası talep edilirken, İzzet Yıldızhan için ise 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde istenen cezalar belli oldu

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı’dan (21) yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu’nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Kurşunların hedefi olan futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

7 şüpheli tutuklandı

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R., H.C.A., M.K., E.T. tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 sanık hakkında müebbet hapis istendi

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin soruşturma tamamlandı. İddianamede, tutuklulardan Alaattin Kadayıfçıoğlu için 'Kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından müebbet hapis cezası talep edilirken, Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise 'Kasten adam öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. Öte yandan Türkücü İzzet Yıldızhan'ın ise 'Suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis talep edildi.

