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Dünya
AA 08.06.2026 23:05

İran Meclis Başkanı Kalibaf: Son gerilimlerin nedeni ateşkesin ihlali ve deniz ablukasıydı

İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran-İsrail karşılıklı saldırılarının gerekçesine ilişkin, “Son gerilimlerin nedeni ateşkesin ihlali ve deniz ablukasıydı.” dedi.

İran Meclis Başkanı Kalibaf: Son gerilimlerin nedeni ateşkesin ihlali ve deniz ablukasıydı

Kalibaf, İran halkına hitaben sosyal medya hesaplarında mesaj yayımladı.

İsrail’in Lübnan’a yönelik önceki saldırılarını müzakereleri kesme ve saldırı tehdidiyle durdurduklarını ve mevcut durumda bu kez doğrudan İsrail’e saldırı düzenleyerek durdurduklarını savunan Kalibaf, “Son gerilimlerin nedeni ateşkesin ihlali ve deniz ablukasıydı.” ifadesini kullandı.

“Askeri manada zafer kazanmamış ve diplomasi alanında ilerlememiş olsaydık, Lübnan ve deniz ablukası meselesinde elimiz kolumuz bağlı olurdu.” diyen Kalibaf, ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin, “Ne diplomasi askeri harekata engel, ne de askeri harekat diplomasiye. Müzakerelerin hedefi savaşın sona ermesi ve kalıcı güvenliğin sağlanmasıdır, ABD ile normalleşme değil.” hatırlatmasında bulundu.

Kalibaf, İran Silahlı Kuvvetleri’nin olası tehditlere karşı harekete geçmek için her zaman hazır olduğu mesajını verdi.

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