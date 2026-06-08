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Gündem
TRT Haber 08.06.2026 23:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi’nin 13’üncü olağan kurultayında yeniden genel başkan olarak seçilen Mustafa Destici'yi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) 13'üncü olağan kurultayında yeniden Genel Başkan seçilen Mustafa Destici'yi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Birlik Partisi'nin 13'üncü olağan kurultayında yeniden Genel Başkan olarak seçilen Sayın Mustafa Destici'yi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Kurultayın ülkemiz siyaseti ve Büyük Birlik Partisi'ne gönül veren tüm kardeşlerim için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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