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Dünya
AA 09.06.2026 00:50

Hindistan'da bir fabrikada erimiş demirin işçilerin üstüne dökülmesi sonucu 8 kişi öldü

Hindistan'ın Andhra Pradeş eyaletinde bir çelik fabrikasında işçilerin üstüne erimiş demir dökülmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da bir fabrikada erimiş demirin işçilerin üstüne dökülmesi sonucu 8 kişi öldü
[Temsili fotoğraf: Reuters]

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, polis, eyaletin Visakhapatnam kentindeki çelik fabrikasında vinçle başka bir alana taşındığı sırada sıcaklığı 1600 derece olan erimiş demirin işçilerin üstüne döküldüğünü açıkladı.

​​​​​​​Press Trust of India (PTI) ajansına açıklama yapan ismi paylaşılmayan bir yetkili, olayda ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Modi, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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