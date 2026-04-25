"Hiç silahım yok" diyen Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

'Kasten öldürme' suçundan tutuklanan, dönemin valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, savcılık ifadesinde herhangi bir silah ya da tabancaya sahip olmadığını söylemişti. Ancak Sonel’e ait yeni bir fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta Sonel’in kamuflaj giydiği ve üzerinde tabanca bulunduğu görülüyor.

Soruşturma dosyasına giren önemli detaylardan biri ise olay günü hareketliliği ve kullanılan araç oldu. Doku'nun kaybolduğu gün, Mustafa Türkay Sonel ve Umut Altaş'ın araçla bölgede olduğu da tespit edildi.

Gizli tanık, Gülistan'ın öldürülerek araçla taşınmış olabileceğini belirtmişti. Mustafa Türkay Sonel'in o aracı sattığı ve yeni satın aldığı aynı markanın farklı model otomobiline eski plakayı taktığı belirlendi.

Savcılık, satılan o aracı tespit etti, inceleme talimatı verdi. Şimdi o araçta Gülistan Doku'ya ait DNA incelemesi yapılarak bir iz aranıyor.

Soruşturma devam ederken Tunceli Devlet Hastanesinde görevli iki kişi hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.Bilgi işlem görevlileri Burçin Yerlikaya ve Yücel Erdem delilleri yok etme ve gizleme suçlamasıyla gözaltına alındı.

Haber: Mikail Kurban