Tahran'dan dış hat uçuşları başlıyor

Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'nından konuya dair yapılan açıklama İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansında yayımlandı.

Buna göre havalimanından İstanbul, Medine Maskat'a uluslararası uçuşlar bugün itibarıyla yeniden başlayacak.

Uçuş programının İran Sivil Havacılık Örgütü'nden gerekli izinlerin alınmasıyla güncelleneceği belirtildi.

İran’daki havalimanları, 28 Şubat’ta ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası başlayan savaş nedeniyle kapatılmıştı.

Bu süreçte, havalimanları da hedef alınmıştı ve 40 gün süren çatışmalar sonrasında yeniden açılma kararı alındı.