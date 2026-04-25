Yılın ilk 3 ayındaki denetimlerde firmalara 784,6 milyon lira ceza kesildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2026 yılı mart ayı sonu itibarıyla piyasa denetim bilançosu paylaşıldı.

Açıklamada, vatandaşların ekonomik refahını bozacak, iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyecek ve arz-talep dengesini bozması muhtemel her türlü fiile karşı iç ticaret denetim birimleri tarafından yürütülen çalışmaların hız kesmeden devam ettiği vurgulandı.

Bu kapsamda, yılın ilk çeyreğinde ülke genelinde yaklaşık 130 bin firmanın denetlendiği, 15,1 milyonu aşkın ürünün incelendiği ve toplam 784,6 milyon lira idari para cezası kesildiği bildirildi.

Fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit verilmedi

İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından başta haksız ticari uygulamalar, stokçuluk ve fahiş fiyat olmak üzere; otomotiv, emlak, kuyum ve ödeme süreleri kapsamında 23 bin 3 gerçek ve tüzel kişi denetlendi. Yapılan incelemelerde 2 bin 155 kişi ve işletmede aykırılık tespit edilerek toplam 221 milyon lira idari para cezası kesildi.

Bu denetimler sonucunda en yüksek ceza 174,3 milyon lira ile fahiş fiyat uygulamalarına kesilirken, bunu 19,2 milyon lira ile emlak sektörü izledi. Ayrıca ticari elektronik ileti, çalışma saatleri ve lisanslı depolar başlığında 17,5 milyon lira, otomotiv sektöründe 5,1 milyon lira ve kuyum sektöründe 2,6 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Tüketiciyi yanıltanlara 310 milyon liraya yakın yaptırım

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ekiplerince sözleşmeler, reklam, haksız ticari uygulamalar ve ürün güvenliği kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde ise 16 bin 421 gerçek ve tüzel kişi mercek altına alındı. Aykırı eylemleri tespit edilen 517 firmaya toplam 309,6 milyon lira ceza verildi.

Tüketici hakları ihlallerinde aslan payını sözleşmeler oluşturdu. Ön ödemeli konut satışları, abonelik, mesafeli satış, paket tur, devre tatil ve taksitli satış sözleşmelerindeki aykırılıklar nedeniyle 254,9 milyon lira ceza uygulanırken; reklam ve haksız ticari uygulamalara 50,2 milyon lira, ürün güvenliği (piyasa gözetimi ve denetimi) ihlallerine ise 4,4 milyon lira yaptırım uygulandı.

İllerdeki denetimlerde başı Ankara ve İstanbul çekti

81 ildeki Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirilen yaygın denetimlerde de 89 bin 903 firma ve 15,1 milyonu aşkın ürün incelendi. Kurallara uymadığı belirlenen 19 bin 50 firmaya toplam 254 milyon lira idari para cezası kesildi.

İstanbul'da aykırılık tespit edilen 46 bin 416 ürüne tek başına 203,3 milyon lira idari para cezası uygulanması dikkati çekti.

Ürün bazlı denetim rakamlarında ise ilk sırayı 4 milyon 710 bin 323 ürün ile Ankara alırken, başkenti 2 milyon 515 bin 909 ürünle İstanbul ve 1 milyon 816 bin 202 ürünle Antalya takip etti.

Rekabet Kurumundan ilk çeyrekte 5 milyar liralık ceza

Açıklamada, Rekabet Kurumunun yürüttüğü çalışmalara ilişkin verilere de yer verildi. Buna göre, 2025 yılı genelinde 227 firmaya toplam 13,2 milyar lira ceza kesen Kurum, 2026'nın ilk üç ayında yaptırımlarına devam etti.

Yılın ilk çeyreğinde, başta bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, gıda endüstrisi, bankacılık ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren 90 firmaya toplam 5 milyar lira idari para cezası uygulandı.

Bakanlık açıklamasında, "Ticaret Bakanlığı olarak; enflasyon, fahiş fiyat, stokçuluk, haksız ticari eylemler ile mücadele ederek iç piyasa dengesini sağlayıp, tüketicilerin huzur ve refahı için çalışmalarımızı titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.