Kuveyt'te ülkeye yönelik saldırı nedeniyle hava savunma sistemleri devreye girdi

Kuveyt ordusu, X hesabından yaptığı açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz şu anda ülkeye yönelik saldırıyı engellemeye çalışıyor." ifadesi kullanıldı.
Saldırıların kaynağına veya niteliğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmayan açıklamada, vatandaşlara güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.
ABD ordusu, bir Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak İran'a yönelik saldırılar düzenlediğini bildirmişti.
İran ise saldırılara karşılık bölgedeki bazı ABD üslerinin "güçlü saldırılarla" hedef alındığını duyurmuştu.