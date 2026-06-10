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Dünya
AA 10.06.2026 07:14

İran Devrim Muhafızları Ordusu: Ürdün'deki askeri üs füze saldırılarıyla hedef alındı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık Ürdün'deki Muvaffak Salti askeri üssünün füze saldırılarıyla hedef alındığını bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu: Ürdün'deki askeri üs füze saldırılarıyla hedef alındı
[Temsili Fotoğraf: Arşiv]

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, saldırılara karşılık ABD'nin bölgedeki deniz ve hava üslerinde 21 hedefin vurulduğu belirtildi.

İran'ın misillemelerinin ardından ABD'nin saldırılarını devam etmesi üzerine ABD'nin Ürdün'deki Muvaffak Salti askeri üssünün de uzun menzilli katı yakıtlı füzelerle hedef alındığı vurgulanan açıklamada, saldırılarda F-35 savaş uçakları hangarları dahil olmak üzere 4 önemli hedefin imha edildiği ifade edildi.

Açıklamada, ABD'nin saldırılarını sürdürmesi halinde daha ağır karşılık verileceği kaydedildi.

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