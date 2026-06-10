Sultangazi'de ölümlü kazanın ardından kaçan sürücü tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Habipler Mahallesi Sarıkamış Caddesi'nde, Irak uyruklu Fatımaalzhra Riyadh (25) idaresindeki motosiklet ile Murat K. (20) yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen motosiklet alev alırken, otomobil sürücüsü aracını bırakarak olay yerinden yaya olarak uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle motosikletteki yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsü Riyadh'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazanın ardından çalışma başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücü Murat K'nin teslim olmasının ardından, kaza sırasında araçta bulundukları tespit edilen Cesur T, Özgür G. ve Muhammed K'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, farklı suçlardan kaydı olduğu öğrenilen sürücü Murat K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kazada hayatını kaybeden Fatımaalzhra Riyadh'ın cenazesi, Alibeyköy Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.