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Türkiye
AA 20.01.2024 01:56

Hafif ticari araçla motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Hafif ticari araçla motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: AA]

Yalıkavak Bodrum kara yolu Yakaköy mevkiinde, sürücüleri henüz öğrenilmeyen hafif ticari araçla karşı yönden gelen motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrulurken, hafif ticari araç yol kenarındaki duvara çarparak durabildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde motosikletteki Ayşegül Baloğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Motosikletteki yaralı Cüneyt Y. de ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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