Hafif ticari araçla motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Yalıkavak Bodrum kara yolu Yakaköy mevkiinde, sürücüleri henüz öğrenilmeyen hafif ticari araçla karşı yönden gelen motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrulurken, hafif ticari araç yol kenarındaki duvara çarparak durabildi.

[Fotoğraf: AA]

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde motosikletteki Ayşegül Baloğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Motosikletteki yaralı Cüneyt Y. de ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.