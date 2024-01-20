Çok Bulutlu 8.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 20.01.2024 01:20

Artvin'de kamyonetin çaptığı anne ve oğlu yaşamını yitirdi

Artvin'in Arhavi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, yol kenarında yürüyen Hülya ve oğlu Ömer Nazım Külünk'e çarparak, çay bahçesine devrildi. Anne- oğulun hayatını kaybettiği kazada sürücü de yaralandı.

Artvin'de kamyonetin çaptığı anne ve oğlu yaşamını yitirdi

Akşam saatlerinde Musazade Mahallesi'nde,  İ.Ö. yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında yürüyen Hülya ve oğlu Ömer Nazım Külünk’e çarptı.

Yoldan çıkan kamyonet takla atarak, çay bahçesine devrildi. Anne ve oğlu kaza yerinde hayatını kaybederken, sürücü ise yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karne heyecanı yaşamıştı

Arhavi Cumhuriyet Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Ömer Nazım Külünk'ün bugün sınıfında karne heyecanı yaşadığı fotoğraf ise yürek burktu.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Arhavi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de yaşamını yitiren öğrencisi için sosyal medyadan taziye mesajı yayınladı. 

ETİKETLER
Artvin Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Çanakkale'de iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı yasaklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:18
Uşak'ta işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
02:02
Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 2 tutuklama
01:56
Hafif ticari araçla motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
01:46
Mardin'de otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
02:38
Sivas'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
01:14
Bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Mavi Vatan'da Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni
Mavi Vatan'da Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni
FOTO FOKUS
Japonya'nın uzay aracı SLIM Ay’a iniş yaptı
Japonya'nın uzay aracı SLIM Ay’a iniş yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ