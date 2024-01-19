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Türkiye
AA 19.01.2024 21:34

İzmir açıklarında 158 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme, Seferihisar ve Karaburun ilçeleri açıklarında 158 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir açıklarında 158 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çeşme ve Seferihisar'da 4 lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine ekipler görevlendirildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 137 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Ayrıca Karaburun açıklarında lastik botun arıza nedeniyle sürüklendiği bilgisi üzerine görevlendirilen ekipler, 21 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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İzmir Düzensiz Göçmenler
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