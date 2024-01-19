Çok Bulutlu 7.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.01.2024 19:38

3 bölge için fırtına uyarısı

Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de yarın fırtına bekleniyor.

3 bölge için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batısında kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini yitirmesi bekleniyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Kuzey Ege'de ise rüzgarın yarın öğle saatlerinde kuzeyinde, gece saatlerinden itibaren de genelinde kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

ETİKETLER
Ege Bölgesi Fırtına Hava Durumu Karadeniz Bölgesi Marmara Bölgesi
Sıradaki Haber
Üsküdar'da istinat duvarı çöktü: 3 işçi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:10
İstanbul Valiliği fırtınaya karşı uyardı
19:58
BM: Batı Şeria'da şiddet en üst düzeye ulaştı
19:37
Murat Kurum: Tüm İstanbullu kardeşlerimizi kucaklayacağız
19:27
Üsküdar'da istinat duvarı çöktü: 3 işçi yaralandı
19:20
İsrail camileri yıktı: Gazzeliler cuma namazını sığındıkları okulda kıldı
19:14
Deprem bölgesindeki çalışmalar 110 bin 450 çalışanla sürüyor
Mavi Vatan'da Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni
Mavi Vatan'da Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni
FOTO FOKUS
İsrail camileri yıktı: Gazzeliler cuma namazını sığındıkları okulda kıldı
İsrail camileri yıktı: Gazzeliler cuma namazını sığındıkları okulda kıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ