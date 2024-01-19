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Türkiye
AA 19.01.2024 19:24

Üsküdar'da istinat duvarı çöktü: 3 işçi yaralandı

Üsküdar'da bir inşaat alanında çöken istinat duvarının altında kalan 3 işçi, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Üsküdar'da istinat duvarı çöktü: 3 işçi yaralandı

Mimar Sinan Mahallesi Şair Naili Sokak'ta yapımı devam eden bir inşaat alanındaki taş duvar, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Bu sırada inşaatta çalışan 3 işçi enkazda kaldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye, arama kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alındı.

Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden kurtarılan işçiler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

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